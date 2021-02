Nordische WM: Zittern vor der Materialkontrolle

Kramer selbst hat freilich auch für ihre WM-Sprünge nicht vor, in ein anderes Kleidungsstück zu schlüpfen: „Das Gefühl passt mit dem Anzug sehr gut“, begründete die 19-Jährige am Montag in Oberstdorf auf APA-Anfrage ihre Entscheidung. „Bei jedem Sprung habe ich ein sehr gutes Vertrauen. Ich weiß, das fliegt. Da brauche ich gar nicht daran denken. Da kann ich das abrufen, was ich mir in den Kopf setze. Das passt sehr gut.“