Bei den Bayern geht die Quarantäne-Angst um

Kein Einkaufen mehr

Denn neben Gnabry (Muskelfaserriss) fehlen auch weiter Müller und Pavard (beide wurden positiv auf das Coronavirus getestet). Aus Angst vor einer Team-Quarantäne, die vom Gesundheitsamt München verhängt werden könnte, verschärfte der Klub noch einmal die internen Corona-Regeln. David Alaba und Co. dürfen nicht mehr selbst einkaufen gehen - nicht einmal mit FFP-2-Maske. Die Spieler dürfen nur noch zwischen ihrem Zuhause und Säbener Straße beziehungsweise zu Klub-Terminen und den Spielen pendeln. Bayern will damit vermeiden, dass es zu einem fünften positiven Corona-Fall in der Rückrunde kommt.