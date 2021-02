Baby-Wildschwein „Albert“ in Garten entdeckt

Später Platz in Wildpark möglich

Der Eber erhält im Tierschutzhaus unter anderem alle zwei Stunden ein Fläschchen mit Milch. Eine Chance auf Auswilderung besteht aufgrund der durchgeführten Handaufzucht nicht. Für „Albert“ sollte sich - wenn er groß und stark ist - laut TSA, dem früheren Wiener Tierschutzverein, aber ein Platz in einem Wildpark oder an einem ähnlichen Ort finden.