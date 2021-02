Sie sind die Top-Stars der Nordischen-Ski-WM!

Die Langläufer haben traditionell die größten Chancen, bei Nordischen Ski-Weltmeisterschaften, den absoluten Topstar zu stellen. In Oberstdorf bestreiten sie 12 von 24 Entscheidungen der am Mittwoch beginnenden Titelkämpfe. Sieben Medaillenvergaben im Skispringen und vier in der Männer-Kombination lassen aber auch den Assen in den anderen zwei nordischen Sparten genug Möglichkeiten, um sich nachdrücklich ins Rampenlicht zu rücken. In Folge eine Auswahl der Kandidaten dafür.