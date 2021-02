Lisa Hauser: Zwei Prozent für den großen Ertrag

Sie galt immer als ein Talent. Jedoch als eines, das nicht so recht in die enge Weltspitze vordringen kann. Zugegeben: In einigen Phasen hatte auch der Schreiber dieser Zeilen leichte Zweifel. Doch 2020/21 ist alles anders bei Lisa Hauser: „Dabei sind es nur zwei Prozent Leistungssteigerung!“ Eine Kolumne von „Krone“-Redakteur Gernot Gsellmann.