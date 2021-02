Test-Vorbild | Kurz und der Eisberg

Test-Vorbild: Aus Deutschland hat Österreich in den vergangenen Wochen einiges abbekommen. Politik und Medien deuteten unter anderem wegen der Skifahrerlaubnis in unserem Land und jüngst rund um die zunächst nur sehr zögerlichen Maßnahmen wegen der in Tirol auftretenden Südafrika-Mutationen mit dem Finger auf Österreich. Jetzt kommt ausnahmsweise Applaus, dient Österreich sogar als Vorbild. Denn flächendeckende Gratis-Corona-Tests sind in Deutschland gerade erst in Diskussion - bei uns aber längst Standard. Und so konstatiert etwa der „Spiegel“ in diesem Zusammenhang: „In Österreich ist die Politik einen Schritt weiter“. Die „Frankfurter Allgemeine“ lobt, dass hierzulande „Hunderte Gemeindesäle, Messehallen und Parkplätze in Walk- und Drive-in-Teststraßen umfunktioniert“ wurden, die „Bild“ fasst zusammen: „Worauf wir in Deutschland noch warten müssen, ist in Österreich wieder möglich“ und meint damit den Besuch bei Friseur, Maniküre und Massage. Wir nehmen das seltene Lob aus dem Nachbarland an!