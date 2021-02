Bregenz siegt, 4 Teams für Bonusrunde qualifiziert

Noch ehe eine Reihe von Nachtragsspielen ausgetragen werden, haben sich am Samstag in der 18. Runde zwei weitere Teams der spusu-Handball-Liga der Männer für die Bonusrunde der besten sechs Teams qualifiziert. Nach Tirol und den Fivers sind auch Krems und Hard in der ab 19.3. beginnenden Bonusrunde mit von der Partie. Krems besiegte Graz 38:33 (19:13), Hard kam trotz eines 28:33 (11:16) bei den Fivers weiter.