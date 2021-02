Österreich erleidet gegen Schweden 1:6-Debakel

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam hat den Start in das Länderspiel-Jahr total verpatzt! Die ersatzgeschwächte Mannschaft von Irene Fuhrmann musste sich am Freitag auf Malta Schweden mit 1:6 (1:4) geschlagen geben. Die Skandinavierinnen nutzten vor der Pause zwei Standardsituationen und zwei grobe Fehler in der Defensive zur Vorentscheidung. Im zweiten Turnierspiel der Malta Women‘s Trophy in Paola geht es für das ÖFB-Team am Dienstag (18.30 Uhr) gegen die Slowakei, die Malta 4:0 besiegte.