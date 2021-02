Bürgermeister Ludwig verrät, wann er aufhören will

Was macht Michael Ludwig in zehn Jahren? „Ich gehe davon aus, dass ich dann hoffentlich aktiver Pensionist bin“, sagt der Bürgermeister zu ORF-Pensionär Paul Tesarek, der seinen Bezirksblatt-Talk „Bei Tesarek“ am Samstag um 19.45 Uhr auf W24 startet. Das heißt: Ludwig will nur noch eine Wahl als Spitzenkandidat für die SPÖ kämpfen (regulär 2025) und geht dann Enten füttern? Zum ersten Teil der Frage antwortet Ludwig: „Ich habe mir vorgenommen, dass ich mithelfen werde, dass wir aus dem reichen Schatz der Personen, die in der Sozialdemokratie tätig sind und sich auch außerhalb der Sozialdemokratie zu unseren Zielen bekennen, Personen finden werden, die dann auch einen geregelten Übergang gut ermöglichen.“