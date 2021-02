Psychiatriepatient (21) tötet zwei Mitpatienten

Ein 21-jähriger Patient hat in einem psychiatrischen Krankenhaus in der niedersächsischen Stadt Lüneburg in der Nacht auf Freitag zwei andere Patienten getötet und eine Krankenpflegerin schwer verletzt. Mehrere Streifenwagenbesatzungen waren im Einsatz, um den jungen Mann zu überwältigen und zu fesseln. Dabei mussten die Beamten auch Pfefferspray einsetzen. Eine 61-jährige Pflegerin wurde schwer verletzt.