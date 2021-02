Bauern zu stützen bedeutet, Tiere zu schützen

Doch was so einfach klingt, scheitert wieder einmal an Gesetzen und Bürokratie. Das muss endlich ein Ende finden! Es gibt in Österreich zwar bereits einige Betriebe, die direkt am eigenen Hof schlachten. Um dafür eine Genehmigung zu erhalten, muss jedoch ein Schlachtraum errichtet werden. Die Kosten von etwa 100.000 Euro sind für die meisten Landwirte schlichtweg nicht zu stemmen.