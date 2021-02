„Ist zu wenig!“ Jetzt braucht Salzburg ein Wunder

Talente wie Luka Sucic, Brenden Aaronson oder Oumar Solet müssen aber erst zu Schlüsselkräften reifen, wie sie das „Gelbe U-Boot“ von Villarreal zuhauf in seinen Reihen hat. Vor dem Rückspiel gastiert Verfolger Rapid am Sonntag (17 Uhr) für den Bundesliga-Schlager in der Mozartstadt. Schonen können wird Marsch schon wegen des Prestige-Charakters der Partie kaum einen Akteur.