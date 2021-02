Ab 21 Uhr LIVE: Salzburg gegen Villarreal

Villarreal mit Problemen in der Liga

Spaniens Tabellensechster ist in der Liga fünf Partien sieglos. „Villarreal hat ein bisschen Ärger die letzten Wochen, aber sie haben so viel Qualität in der Mannschaft und einen super Trainer, so dass sie sicher bereit sind“, meinte Marsch. Salzburg dagegen kommt als Tabellenführer mit breiter Brust. „Aber das ist ein anderer Test morgen“, betonte Marsch. „Ich glaube, dass die Spielstile ein bisschen unterschiedlich sind. Es wird ganz schwierig.“