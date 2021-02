Spannendes Duell um die Tabellenspitze

SK Rapid Wien - FC Red Bull Salzburg

Meister RB Salzburg ist gegen den SK Rapid (letzte Saison Fünfter im Teambewerb) Favorit. Schon im Vorjahr behielten die Bullen klar die Oberhand (4 Siege und 1 Unentschieden in 5 Duellen). Zudem liegen die Grün-Weißen in der Tabelle als Sechster schon 14 Punkte hinter den drittplatzierten Mozartstädtern. Die wollen auch gegen die Wiener in dieser Saison weiter ungeschlagen bleiben.