Das sagt Barbara Meier über das Geld ihres Mannes

Im Juli 2020 brachte Model Barbara Meier das erste gemeinsame Kind mit Ehemann Klemens Hallmann zur Welt. Die kleine Marie-Therese ist der ganze Stolz des Paares, das in einer traumhaften Zeremonie in Venedig geheiratet hat und vor der Coronapandemie alljährlich am Opernball glänzte. Genervt ist Meier davon, dass, wenn über ihren Mann berichtet wird, er immer als Milliardär tituliert werde. Das sei er nicht für sie. Sie sehe viel mehr in ihm, erklärte sie jetzt.