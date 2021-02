Brignone stinksauer: „Ich soll den Mund halten“

Das Parallelrennen bei der Ski-Weltmeisterschaft in Cortina erhitzte die Gemüter. Während Felix Neureuther FIS-Rennchef Markus Waldner anrief, platzte Italiens Ski-Star Federica Brignone der Kragen. Bereits in der Vergangenheit hatte sie Probleme mit der FIS: „Ich habe in Levi etwas zu sagen versucht, damals haben sie mir gesagt, ich soll den Mund halten. Die FIS hört praktisch nie auf uns Athleten!“