McLaren will mit Hilfe von Mercedes wieder siegen!

Die digitale Präsentation lief wegen der Corona-Pandemie hinter verschlossen Türen in Woking ab. Fahren werden der 21-jährige Brite Norris und der 31-jährige Australier Ricciardo, der von Renault zu McLaren gewechselt ist, den neuen Boliden mit der Bezeichnung MCL35M erstmals am Dienstag für Filmaufnahmen. Vom 12. bis 14. März geht es auf den Bahrain International Circuit zu den einzigen offiziellen Testfahrten, ehe dort in der Wüste von Sakhir am 28. März auch die WM-Saison beginnt.