„Senatoren“ aus Ottawa gewinnen nach 1:5-Rückstand

Viel haben die Ottawa Senators in der laufenden Saison der National Hockey League noch nicht gewonnen. Am Montag (Ortszeit) gelang ihnen das dafür mit einer beeindruckenden Aufholjagd. Im Duell des Letzten gegen den Ersten der North Division lagen die Senators bei den Toronto Maple Leafs am Ende des zweiten Drittels mit 1:5 zurück, retteten sich aber noch in die Verlängerung und siegten schließlich 6:5. Die letzten beiden Treffer gingen auf das Konto von Jewgenij Dadonow (links im Bild oben).