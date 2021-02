Tiroler Firma erhielt Großauftrag in Deutschland

Umbau an 23 Punkten

Die Planung erfordert viel Know-how. Denn für die Realisierung benötigt es an rund 23 Knotenpunkten entlang der Strecke entweder Um- oder Neubauten. Ziel der Stadt ist es, die bestehenden Stadt- und Regionalbuslinien sowie den Radverkehr zu stärken. „Das Spannende an diesem Projekt ist, dass wir neben infrastrukturellen Planungsleistungen zahlreiche weitere Dinge berücksichtigen müssen. Intelligente Verkehrssteuerung, Vorrang an Lichtsignalanlagen oder ganz allgemein Städtebau, Freiflächen und Umweltschutz müssen zusammenspielen“, sagt Torsten Heine-Nims, Projektleiter Verkehrstechnik bei der Bernard Gruppe.