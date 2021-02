UV-Leuchten gegen Keime versagen im Test

Trügerische Sicherheit

Kuhlmanns Fazit fällt entsprechend nüchtern aus: „Die mobilen UV-Reinigungsgeräte sind in der Theorie superpraktisch, bergen in der Realität aber einige Gefahren für Haut, Auge und IT oder zeigen keine Wirkung.“ Dass bei solchen Geräten selbst simpelste Sicherungsmechanismen versagten, setze dem Ganzen noch die Krone auf. Die vermeintlich desinfizierende Wirkung der mobilen UV-Geräte wiegt ihre Nutzer laut Kuhlmann in trügerischer Sicherheit.