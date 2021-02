New York Islanders stoppen Bostons Erfolgsserie

Die New York Islanders haben mit einem 4:2-Heimerfolg das zehn Spiele dauernde Punktesammeln der bisher so souveränen Boston Bruins in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL gestoppt. Tampa Bay Lightning gewann als Führender der Central Division 6:1 beim ersten Verfolger Florida Panthers, im Spitzenspiel der North Division unterlag Leader Toronto Maple Leafs 1:2 gegen Montreal Canadiens.