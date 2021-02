Ab 18.30 Uhr LIVE: Union Berlin gegen Schalke 04

Nur acht Punkte nach 20 Spieltagen. Schalke 04 steckt in der Krise und steht schon ordentlich unter Druck. Die Zeit läuft gegen die „Königsblauen“. Siege müssen her. Im Samstagabendspiel der 21. Runde muss Schalke bei Union Berlin antreten. Der Hauptstadt-Klub liegt auf Rang neun. In den letzten vier Spielen konnte man jedoch nur einen Punkt holen.