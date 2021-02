Brasilien: In Corona-Krise nahm Zahl der Morde zu

Die Mordrate in Brasilien, die zuletzt rückläufig gewesen war, lag damit 2020 bei 20,89 Fällen je 100.000 Einwohnern. Zum Vergleich: In Deutschland liegt die Mordrate bei etwa 0,7 Fällen, in Österreich lag sie 2017 laut Angaben der EU-Statistikbehörde Eurostat bei 0,55 Fällen.