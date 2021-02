Grüne Rebellin: So tickt Sigrid Maurer

Sie absolviert die HBLA (vulgo „Knödelakademie“) und maturiert im Fach „Service“. Eine reine Mädchenklasse, in die sich nur einer von fünf Burschen der ganzen Schule verirrt hat. Sie studiert Musik, Politikwissenschaft, übersiedelt 2009 nach Wien und macht einen Bachelor in Soziologie an der Uni Wien. Seit einem Jahr ist sie nun Klubchefin der Grünen und kämpft dagegen an, dass Grün im Türkis aufgeht. Das Koalitionsklima – frostig wie die Temperaturen. Moria, Abschiebungen, harte Abstimmungen. Das Beste beider Welten heißt bei den Grünen: Fundis & Realos.