Um Stadtkoalition zu kitten, soll FPÖ-Vize gehen

SPÖ-Klubchef will raus aus der Koalition

Aufhorchen ließ am Donnerstag SPÖ-Klubobmann Helmut Buchacher, der sich für den Austritt seiner Partei aus der Koalition aussprach. Dass die SPÖ die Koalition verlassen solle, sei seine persönliche Meinung – er selbst glaube nicht, damit die Mehrheitsmeinung in seiner eigenen Partei widerzuspiegeln. Er attackiert den Bürgermeister frontal: Willi sei total überfordert und von falschen Beratern umgeben. Auch die ÖVP sieht den Abwahlantrag äußerst kritisch. Klubchef Christoph Appler glaubt nicht, dass dem Antrag die Dringlichkeit zugesprochen wird.