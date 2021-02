Italien: Fünf Sterne für Koalition mit Draghi

Auf dem Weg zu einer neuen Regierung in Italien hat der beauftragte Premier Mario Draghi am Donnerstag eine wichtige Hürde genommen. Die Fünf-Sterne-Bewegung sprach sich bei einer Online-Befragung mehrheitlich für den Beitritt ihrer Partei in eine Koalition unter Draghi als Ministerpräsidenten aus. Damit ist der Weg für den 73-jährigen ehemaligen Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB) frei.