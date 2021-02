Dornbirn: Betrunkener Busfahrer verursachte Unfall

Der Unfall geschah gegen 15.30 Uhr, als der Bus in Dornbirn von der L190 kommend in Richtung der Haselstauderstraße unterwegs war. Das Fahrzeug geriet plötzlich zu nahe an den rechten Fahrbahnrand, streifte ein Verkehrszeichen sowie einen Verkehrsspiegel und auch eine Holzstütze eines Baums. Nachdem der Bus zum Stillstand gekommen war, forderte der Lenker seine Fahrgäste auf, das Fahrzeug zu verlassen. Sie mussten für die Weiterfahrt auf einen nachkommenden Bus warten.