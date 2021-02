St. Veiterin erkrankt: „Covid nicht unterschätzen“

„Reha war notwendig“

Die 39-Jährige schöpft derzeit in der Reha-Klinik Althofen neue Kraft für ihre Familie und ihren verantwortungsvollen Job als Primarärztin in Niederösterreich: „Die Reha war notwendig, um wieder Ausdauer und Kraft aufzubauen, um Herz und Lunge wieder auf Vordermann zu bringen. Zwei Monate nach Krankheitsbeginn fühle ich mich wieder so fit, um Stiegen zu steigen, den Alltag zu schaffen, aber noch weit entfernt von Sport. In Althofen habe ich miterleben müssen, wie andere Infizierte, sogar bekannte Spitzensportler, am Ende ihrer Kräfte waren!“