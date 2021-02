Hirscher-Rivale kündigt Rücktritt nach der WM an

Ted Ligety wird seine Karriere im alpinen Skirennsport nach der WM in Cortina d‘Ampezzo beenden. Das gab der US-Skiverband am Dienstag bekannt. Der 36-jährige Riesentorlauf-Spezialist war 17 Jahre aktiv und gewann unter anderem zwei Olympia-Goldmedaillen sowie fünf WM-Titel in drei Disziplinen (RTL, Super-G und Kombination). Sein letztes Rennen wird der dreifache Vater aus dem US-Bundesstaat Utah mit dem WM-Riesentorlauf am 19. Februar bestreiten.