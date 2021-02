US-Präsident war für Diana der „Sexiest Man Alive“

In einem wieder aufgetauchten Interview mit dem Sender CNBC aus dem Jahr 2012 schwärmte der milliardenschwere US-Unternehmer Warren Buffett von seinen wenigen, aber für ihn überwältigenden Begegnung mit der damals weltweit hochverehrten Prinzessin Diana. Richtig sprachlos machte ihn ein Treffen mit ihr alleine. „Ich war einmal mit Prinzessin Di auf einer Party alleine in einem Raum. Irgendwie befanden wir uns in dieser Bibliothek“, erzählte er. „Es waren 15 Minuten, in denen ich dachte, das packe ich nicht. Ich hatte Probleme, mich an meinen Namen zu erinnern, mir ist nichts eingefallen, was ich sagen könnte, es war eine totale Katastrophe.“