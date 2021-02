Jahrelang zu Unrecht Mietzinsbeihilfe kassiert

Ein besonders dreister Fall von Sozialbetrug flog jetzt in Tirol auf. Die Fremdenpolizei konnte einem 50-jährigen Mann das Handwerk legen, der sich im Laufe der Zeit mehr als 85.000 Euro an Leistungen erschlichen hat. So kassierte der Austro-Türke Mietzinsbeihilfe als „Mieter“ in seiner eigenen Wohnung ...