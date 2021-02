Gefährliche Unwahrheiten bei Corona-Leugner-Demo

Zwar verlief die Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen im Stadtkern von Eisenstadt friedlich, doch für manchen Bürger und auch medizinische Experten bleibt ein schaler Beigeschmack. Und zwar wegen der offensichtlichen Unwahrheiten, die dort unter anderem verbreitet wurden. Zu spöttischen Liedern, die die Gefahr der Pandemie herunterspielten, kamen nämlich Aussagen von Teilnehmern, die unter Ärzten als Unsinn gelten. So würden Masken den Körper und die Psyche schädigen. Zudem böten sie ohnedies keinen Schutz vor Corona. Dabei sind all diese Behauptungen längst widerlegt. „Selbst durch einfache OP-Masken erreicht man einen gewissen Schutz, besser sind natürlich FFP2-Masken“, bekräftigt die Ärztekammer. Auch die Aussage, dass Maskentragen zur gefährlichen Vermehrung von Keimen in der Lunge führe, ist laut Experten „einfach nicht wahr“.