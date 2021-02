Verena Preiner: Chance auf Hallen-EM lebt

Verena Preiner, WM-Dritte im Siebenkampf von Doha 2019, darf noch auf einen Start bei der Hallen-EM der Leichtathleten in Torun (4. bis 7. März) hoffen. Ihre am vergangenen Samstag beim „Elite-Meeting“ in der Linzer Kornspitzhalle wieder akut gewordene Verletzung am linken Oberschenkel-Beuger ist nicht so schlimm wie befürchtet.