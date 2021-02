Bart-Weltmeister hat mit Masken so seine Probleme

Für Jürgen Burkhardt ist die Corona-Krise eine "haarige" Angelegenheit. Denn Schutzmasken sitzen auf seinem beeindruckenden Bart (er glänzt vor allem in der Wettbewerbskategorie „Kaiserlicher Backenbart“) so gar nicht - und zeigen kann er die unter der Nase gedeihende Pracht auch nicht. „Der Bart ist definitiv ein Teil von mir, wie die Hände oder die Finger“, lässt er SAT 1 (siehe Video oben) wissen. „Da ist Herzblut drin, verbunden mit vielen schönen Erinnerungen“, so der 63-Jährige.