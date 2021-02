Salzburgs Glück in der Virus-Krise

Die Infektionszahlen in Salzburg sind nicht gut. Genau genommen sind sie sogar ziemlich schlecht. Zugleich läuft das diskrete Geschäft mit den Skitouristen aus Europa gar nicht so übel. Also für einige. Nicht für alle. Ein prachtvolles Winterwunderland für das Virus. Salzburgs Politik hat ein großes Glück: Es gibt Tirol.