Staatsanwalt ermittelt gegen SPÖ-Bezirkschef

Rückblende 2017: Die Wiener Linien erwägen, neben der Remise in Kagran Gründe aufzukaufen. Nevrivy habe von der Kaufabsicht und dem späteren Aufsichtsratsbeschluss gewusst. Und diese Infos an Wienwert-Boss Stefan Gruze weitergegeben, wird im Schreiben an die Ermittler behauptet. Ist der Kaufpreis dadurch in die Höhe getrieben worden? Auch gegen Gruze wird ermittelt.