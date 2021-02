Pandas in Zoo genießen Rutschpartie im Schnee

Des einen Freud, des anderen Leid: Schnee ist nicht jedermanns Sache. Die Pandabären „Mei Xiang“ und „Tian Tian“ im Smithsonian‘s National Zoo in Washington DC aber genießen ihn in vollen Zügen. Das Duo wagt sogar eine Rutschpartie, die so manchem Beobachter - bestimmt auch Ihnen! - ein Lächeln auf die Lippen zaubert (siehe Video oben).