Große regionale Unterschiede bei Arbeitslosigkeit

Die Arbeitslosigkeit hat durch die Corona-Krise im Jahr 2020 deutlich zugenommen - allerdings gibt es starke Unterschiede in den einzelnen Regionen. In Wien stieg die Arbeitslosenquote um 3,3 Prozentpunkte auf 15,1 Prozent. In Oberösterreich betrug der Zuwachs „nur“ 1,7 Prozentpunkte auf 6,5 Prozent. In ganz Österreich lag die Quote bei 9,9 Prozent (plus 2,6 Punkte).