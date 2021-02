Kahlschlag: 30 Stellen im Casino Graz gestrichen

Rien ne va plus - nichts geht mehr. Diese Ansage des Croupiers an den Roulettetischen wurde im Grazer Casino für viele Mitarbeiter zur traurigen Realität. Die Casinos Austria setzen den Sparstift an und machen dabei auch vor dem Glücksspieltempel in der Landeshauptstadt nicht Halt. Ein Viertel der Belegschaft wurde bereits abgebaut, das Angebot wird generell stark eingeschränkt.