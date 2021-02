Angelo Kelly: 5000-Euro-Strafe wegen Kinderarbeit

In den 90ern sang sich der heute 35-Jährige mit seinen Geschwistern als Kelly Family in die Herzen von Millionen Fans. Die musikalische Familie gehörte mit mehr als 20 Millionen verkauften Tonträgern und über 48 Musikauszeichnungen zu den kommerziell erfolgreichsten Interpreten in Europa. 2003 trennte sich die Band. Seitdem lebt der Musiker ein Leben mit der Musik und seiner eigenen Großfamilie weiter.