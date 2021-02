Klopps Liverpool kassiert die nächste Heimpleite

Am Sonntag wartet in Liverpool das direkte Duell des Meistes mit dem Tabellenführer. Sollten die „Reds“ auch dieses verlieren, wäre der Traum von der erfolgreichen Titelverteidigung möglicherweise bereits ausgeträumt. Gegen Brighton setzte es für Liverpool bereits die vierte Liganiederlage in dieser Saison, die zweite im eigenen Stadion in Folge.