Corona: Über 18.600 Tiroler erhielten Erstimpfung

In Tirol haben bis Mittwochmittag über 18.600 Menschen ihre erste Teilimpfung gegen das Coronavirus erhalten, 1.400 wurden bisher ein zweites Mal geimpft. In dieser Woche stehen dem Bundesland 8.000 Impfdosen zur Verfügung, die vornehmlich für Zweitimpfungen in Alten- und Pflegeheimen sowie Krankenhäusern reserviert sind, teilte das Land mit. Kommende Woche können voraussichtlich nur 5.500 Dosen verimpft werden.