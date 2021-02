54 Punkte von VanVleet bei Raptors-Sieg in Orlando

Durch die Niederlage verlor das Team aus L.A. seine Spitzenposition in der Liga an Utah Jazz. Die Mannschaft aus Salt Lake City gewann zu Hause gegen die Detroit Pistons 117:105 und stellte dank 16 verwandelten Dreiern einen NBA-Rekord auf: Noch nie hatte ein Team zuvor in elf Partien en suite mindestens 15 Distanzwürfe in der besten Basketball-Liga der Welt versenkt.