VAR-Ärger im Cup: „Soll sich den Scheiß angucken!“

Was war passiert? Beim Treffer von Erling Haaland in der 95. Minute stand der Stürmer womöglich knapp im Abseits. Erst nach mehreren Minuten und Rücksprache mit dem Videoschiedsrichter (VAR) gab der Schiedsrichter das Tor, ohne sich die Situation selbst am Spielfeldrand anzusehen. Denn Paderborns Ingelsson soll den Ball beim Pass berührt haben und somit wäre eine eventuelle Abseitsstellung von Haaland hinfällig gewesen.