Haaland bewahrt Borussia Dortmund vor Peinlich-Aus

Die Dortmunder hatten nach raschen Toren von Emre Can (6.) und Jadon Sancho (16.) lange wie die Sieger ausgesehen, ehe der Zweitligist durch Julian Justvan (79.) herankam. Erling Haaland traf dann tief in der Nachspielzeit, auf Intervention des Video-Schiedsrichters wurde das Tor des Norwegers aber aberkannt und stattdessen Elfer für Paderborn gegeben - aufgrund eines Vergehens in der Gegen-Aktion zuvor. Prince Osei Owusu (97.) glich aus.