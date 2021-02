Mit Corona-Test und Ausweis zu Friseur & Co.

Ministerium: Testmöglichkeit in jeder Gemeinde schaffen

Die FPÖ kritisierte die Eintrittstests am Dienstag. Generalsekretär Michael Schnedlitz ortet eine Diskriminierung von Menschen, die in dünn besiedelten Regionen wohnen. Für sie sei es anders als für Menschen in großen Städten nicht so einfach, zu einem Test zu kommen. „Nicht alle Menschen sind mobil, die Teststraßen in ländlichen Regionen haben oft nur wenige Stunden geöffnet und sind mitunter zig Kilometer weit vom Heimatort entfernt“, so Schnedlitz.