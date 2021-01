Bahnhof Innsbruck: Riesige LED-Anzeige installiert

Zwölf „LED-Walls“ in Österreich

Seit 2014 kommen Hauptanzeigetafeln mit LED-Technik bei den ÖBB zum Einsatz. Insgesamt wurden bereits zwölf dieser „LED-Walls“ in Bahnhöfen in ganz Österreich errichtet. In die Jahre gekommenen Anzeigetafeln mit LCD-Technik, für die Ersatzteile oftmals nur schwer erhältlich sind, werden dadurch ersetzt.