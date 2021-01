Wer zu viele Betten hat, kriegt keine Covid-Hilfen

„Ich habe eine Steuernummer, zahle alle Abgaben, gebe bei der Buchhaltung alles an. Warum werden wir nicht unterstützt?“ Marlene Strobl ist verzweifelt. Sie vermietet in Saalfelden Privatzimmer - durfte in Zeiten von Corona und Lockdown seit Monaten keine Gäste mehr beherbergen. Anders als Hotels hat Strobl allerdings keinen Anspruch auf Covid-Hilfszahlungen. Denn: Die Pinzgauerin hat Platz für 14 Gäste. Entschädigungen bekommen aber nur jene Personen, die Ferienwohnungen und Zimmer mit maximal zehn Betten anbieten.