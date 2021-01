„Wo sind die Millionen, Herr Pucher?“

Noch wird mit Martin Puchers Erscheinen am Mittwoch um 10 Uhr fix gerechnet. Überraschungen sind allerdings nicht ausgeschlossen. Kommt der Ex-Bankchef tatsächlich, dann steht die Schlüsselfigur im Millionen-Fiasko im Rampenlicht der Fragen der an Aufklärung interessierten Fraktionen. „Es tut mir leid, ich habe die Bank ruiniert“, hatte Pucher schon im Juli 2020 dem Vorstand in seinem Büro in Mattersburg mitgeteilt. Ein Chef, dem blind vertraut worden war, und ein Aufsichtsrat, der über die Finanzgeschäfte kaum Bescheid wusste - gewisse Einblicke in die Scheinwelt der Commerzialbank aus gefälschten Krediten und vorgetäuschten Bilanzen hat der U-Ausschuss in 14 Sitzungen seither bereits erhalten.