Fernunterricht in Fahrschulen gefordert

„Wir begrüßen, dass endlich Bewegung in dieses wichtige Thema der unhaltbaren Situation der Fahrschulen und deren Kunden kommt“, so Werner Fichtinger, Geschäftsführer der „Easy Drivers“-Fahrschulen, angesichts der politischen Bewegung hocherfreut. Mit mehr als 50 Fahrschulen in Österreich und in der Schweiz könnte sein Unternehmen sofort mit Theoriekursen via Distance Learning starten. Nun liegt es an der Bundespolitik , eine rasche und praktikable Lösung für alle Betroffenen zu finden